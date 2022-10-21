Телеканал FreeДом будет вещать на английском, а впоследствии и на других языках, - Данилов

Об этом в эфире NTA сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В пятницу, 21 октября, на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос перехода на английское вещание телеканала FreeДом.

"На заседании, которое сегодня проходило в 11:00, как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык FreeДом, а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Решение было принято, что начинать нужно с английского языка, языка международного общения, и остальные языки будут прилагаться. Этот же вопрос в кабинете президента обсуждали на совещании", – заявил Данилов.

В настоящее время FreeДом уже производит для ютуба отдельный контент на английском языке.

В начале марта русскоязычный марафон FreeДом был организован силами медиагрупп StarLightMedia, "Интер", "1+1" и "Украина" на базе мультимедийной платформы иновещания UATV.

В августе в эфире русскоязычного телемарафона иновещания "FreeДом" было 20 включений десятерых народных депутатов Украины. Все они принадлежали к фракции "Слуга Народа".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb