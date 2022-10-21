Телеканал FreeДом будет вещать на английском, а впоследствии и на других языках, - Данилов
Телеканал FreeДом будет вещать на английском, а впоследствии и на других языках, в частности на французском, испанском и арабском
Об этом в эфире NTA сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В пятницу, 21 октября, на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос перехода на английское вещание телеканала FreeДом.
"На заседании, которое сегодня проходило в 11:00, как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык FreeДом, а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Решение было принято, что начинать нужно с английского языка, языка международного общения, и остальные языки будут прилагаться. Этот же вопрос в кабинете президента обсуждали на совещании", – заявил Данилов.
В настоящее время FreeДом уже производит для ютуба отдельный контент на английском языке.
В начале марта русскоязычный марафон FreeДом был организован силами медиагрупп StarLightMedia, "Интер", "1+1" и "Украина" на базе мультимедийной платформы иновещания UATV.
- В августе в эфире русскоязычного телемарафона иновещания "FreeДом" было 20 включений десятерых народных депутатов Украины. Все они принадлежали к фракции "Слуга Народа".
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