Телеканал Эспрессо совместно с Общественной организацией База.ua объявляет сбор
Наша цель – автомобили для 17 отдельной танковой криворожской бригады имени Константина Пестушка, а именно для 2-го самоходного артиллерийского дивизиона!
Защитники быстро освоили самоходные артиллерийские установки натовского образца и уже сейчас эффективно уничтожают ими врага на Востоке. Но кроме САУ — им нужны обычные автомобили — в частности для оперативного ремонта и обслуживания натовского оружия.
Собираем на две машины. Цель – 350 000 гривен
Номер карты банки:
5375 4112 0438 7950
ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/6pfgCzQwhM?fbclid=IwAR232D1Cw8IW0OKEdLvgo0obYKOceVgRANkL9H4ZuLF9BxrhPn1s5KoqR4w
PayPal: [email protected]
Присоединяйтесь, чтобы обильно цвел хлопок на вражеских складах с боеприпасами, и чтобы как можно больше непрошеных асвабадителей было уничтожено на украинской земле.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.59
Покупка 37.59Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное