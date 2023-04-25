Телеканал Эспрессо совместно с Общественной организацией База.ua объявляет сбор

Защитники быстро освоили самоходные артиллерийские установки натовского образца и уже сейчас эффективно уничтожают ими врага на Востоке. Но кроме САУ — им нужны обычные автомобили — в частности для оперативного ремонта и обслуживания натовского оружия.

Собираем на две машины. Цель – 350 000 гривен

Номер карты банки:

5375 4112 0438 7950

ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/6pfgCzQwhM?fbclid=IwAR232D1Cw8IW0OKEdLvgo0obYKOceVgRANkL9H4ZuLF9BxrhPn1s5KoqR4w

PayPal: [email protected]

Присоединяйтесь, чтобы обильно цвел хлопок на вражеских складах с боеприпасами, и чтобы как можно больше непрошеных асвабадителей было уничтожено на украинской земле.