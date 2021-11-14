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Телеканал "Эспрессо" снял историю о спецназначенце полковнике "Альфы" СБУ

14 ноября, 2021 воскресенье
17:55
война с Россией

На телеканале "Эспрессо" состоялась премьера фильма "Боец и балерина" документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"

Фильм посвящен полковнику (посмертно) Службы безопасности Украины, оперативному сотруднику отдела Центра специальных операций "А". Герою Украины (посмертно), легендарному снайперу Денису Волочаеву.

Родился в семье учителей, в городе Луганске, поэтому защиту восточных земель Украины воспринимал своим долгом.

С детства Дениса увлекала военная техника, оружие и самолеты, историческая литература. Он хотел стать военным.

После школы поступил в Государственный налоговый университет и каждую свободную минуту проводил с оружием, так напоминают учителя. Никогда не искал легких путей, постоянно учился и совершенствовал умение стрельбы.

Участвовал в соревнованиях по стрельбе и снайпингу, одержал немало побед.

Во время Революции Достоинства Денис служил в Службе Безопасности Президента. Когда Виктор Янукович убегал из Украины, то сделал спецназовцу предложение ехать вместе с ним в Россию. Но Денис принял решение остаться и пойти защищать Родину, ведь понимал уже к тому времени, что будет война.

Его величайшая мечта - освободить Луганск, заехать туда с флагом Украины на танке. Он считал, что это его личная война, потому что это его родная земля, где он родился и вырос.

С начала АТО Денис активно участвовал в спецоперациях. На его счету 18 ротаций и множество боевых задач.

1 декабря 2019 года во время боевого задания на востоке Украины Денис Волочаев со своим собратьем Дмитрием Каблуновым подрываются на взрывном устройстве.

Мечта Дениса показать сыну родной город, уже остается невыполнимой. Собратья пообещали, что сделают все, чтобы осуществить мечту своего командира. Проект "Живые мечты. АТО. Истории Героев в лицах" осуществил другую мечту Героя, которую именно вы можете увидеть, просмотрев серию о Денисе Волочаеве.

Проект воплощен при содействии Украинского культурного фонда.






 
АТО
ООС
Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях
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