Телеканал "Эспрессо" и "ПЛАСТ" проводят акцию Соборная Украина
22 – 23 января 2022 года телеканал "Эспрессо" вместе с Национальной скаутской организацией Украины "ПЛАСТ" проведут акцию "Соборная Украина"
Мы живем в большой стране, разнообразие есть наше богатство, богатство Украины. Мы разные, но все украинцы. Каждый уголок Украины имеет свою историю создания государства.
Ко Дню Соборности пластуны из годовых уголков Украины записали видеопоздравления, в котором также рассказывается о местных фактах строительства украинского государства.
В субботу и воскресенье 22 и 23 января телеканал "Эспрессо" будет транслировать эти видеопоздравления. А на сайте "Эспрессо" будет возможность увидеть виртуальную Google - карту с обозначениями местности , на которой пользователи могут увидеть видео каждой пластуновой ячейки.
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