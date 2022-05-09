Телеканал "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО, - Госспецсвязи

Об этом говорится в ответе на запрос издания "Детектор медиа".

"В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости" Цель этого решения - обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с графиком продолжается трансляция телемарафона", - говорится в ответе Госспецсвязи.

Также служба сообщила, что Концерн РРТ "действует исключительно в пределах определенных полномочий", а с 24 февраля работает в условиях военного положения "состояния в соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом режиме военного положения", указа президента "О введении военного положения в Украине" и других актов и нормативных документов. Часть этих актов имеют ограниченный уровень доступа.

4 апреля Концерн РРТ выключил вещание "Эспрессо" в цифровой сети Т2.

18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция, в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой"