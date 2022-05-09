Телеканал "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО, - Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пояснила, что причина отключения Еспресо, 5-го и Прямого канала от цифрового вещания - исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о трансляции совместного марафона
Об этом говорится в ответе на запрос издания "Детектор медиа".
"В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости" Цель этого решения - обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с графиком продолжается трансляция телемарафона", - говорится в ответе Госспецсвязи.
Также служба сообщила, что Концерн РРТ "действует исключительно в пределах определенных полномочий", а с 24 февраля работает в условиях военного положения "состояния в соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом режиме военного положения", указа президента "О введении военного положения в Украине" и других актов и нормативных документов. Часть этих актов имеют ограниченный уровень доступа.
- 4 апреля Концерн РРТ выключил вещание "Эспрессо" в цифровой сети Т2.
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