Об этом свидетельствуют данные измерения компании Nielsen.

В мае доля просмотра телеканала "Еспресо" выросла по сравнению с апрелем и составила 1,07%.

"Мы благодарны нашим зрителям за доверие. Высокие показатели телесмотрения подтверждают, что мы на верном пути, что зрители выбирают именно наш, украинский взгляд на мир и дают высокую оценку профессионализму нашей команды. Мы не прекращаем совершенствоваться, чтобы оправдать такое доверие", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

В апреле по исследованию Nielsen, телеканал Еспресо также имел самые высокие показатели среди информационных каналов.