Телеканал Эспрессо держит лидерство в информационном вещании, - исследование Nielsen
Телеканал Еспресо продолжает удерживать высокую планку телесмотрения: по результатам мая он снова возглавляет топ украинских информационных телеканалов с самыми высокими показателями по аудитории от 18 лет в населенных пунктах с более 50 тысяч человек
Об этом свидетельствуют данные измерения компании Nielsen.
В мае доля просмотра телеканала "Еспресо" выросла по сравнению с апрелем и составила 1,07%.
"Мы благодарны нашим зрителям за доверие. Высокие показатели телесмотрения подтверждают, что мы на верном пути, что зрители выбирают именно наш, украинский взгляд на мир и дают высокую оценку профессионализму нашей команды. Мы не прекращаем совершенствоваться, чтобы оправдать такое доверие", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.
В апреле по исследованию Nielsen, телеканал Еспресо также имел самые высокие показатели среди информационных каналов.
- Телеканал Еспресо начал свою речь в ноябре 2013 года. В октябре 2014 года телеканал начал работать в общенациональном цифровом эфире - в сетях эфирного цифрового вещания Т2.
- Количество подписчиков на YouTube-канале телеканала Еспресо стремительно растет: за год аудитория увеличилась на 850 тыс и на сегодняшний день составляет 1 млн 850 тыс подписчиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное