Доля просмотра по этой аудитории у телеканала составила 1,01%, что превышает ближайшего конкурента на 13%*.

В разрезе слотов, телеканал лидирует в половине получасовых слотов по будням.

"Наши показатели подтверждают доверие зрителя и высокий професиональный уровень нашей команды. Несмотря на преграды в виде незаконного отключения канала из цифрового эфира (Т2), мы продолжаем работать 24/7 и обеспечиваем нашу аудиторию объективной и всесторонней информацией о том, что происходит в Украине и мире", - комментирует директор телеканала Еспресо Катерина Ермолович.

*Данные предоставлены компанией Nielsen за период апрель 2023, rat%, shr%, население возрастом от 18 лет в населенных пунктах с населением свыше 50 тыс