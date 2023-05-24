Телеканал Еспресо стал первым в информационном вещании
Согласно исследованию компании Nielsen по аудитории 18+ (города 50 тыс.+), в апреле Еспресо имеет наивысшие показатели среди украинских информационных телеканалов
Доля просмотра по этой аудитории у телеканала составила 1,01%, что превышает ближайшего конкурента на 13%*.
В разрезе слотов, телеканал лидирует в половине получасовых слотов по будням.
"Наши показатели подтверждают доверие зрителя и высокий професиональный уровень нашей команды. Несмотря на преграды в виде незаконного отключения канала из цифрового эфира (Т2), мы продолжаем работать 24/7 и обеспечиваем нашу аудиторию объективной и всесторонней информацией о том, что происходит в Украине и мире", - комментирует директор телеканала Еспресо Катерина Ермолович.
*Данные предоставлены компанией Nielsen за период апрель 2023, rat%, shr%, население возрастом от 18 лет в населенных пунктах с населением свыше 50 тыс
- Телеканал Еспресо начал вещание в ноябре 2013 года. В октябре 2014 телеканал начал работать в общенациональном цифровом эфире.
- Количество подписчиков на YouTube-канале телеканала Еспресо превысило миллионный рубеж.
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