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Телеканал "Еспресо" стал доступен в кабельных сетях Румынии

28 мартa, 2022 понедельник
21:30

Национальный аудиовизуальный совет Румынии разрешил румынским кабельным компаниям ретранслировать телеканал "Еспресо" без согласования

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета Украины по ТВ и радиовещанию.

Адиовизуальный форум проинформировал все кабельные компании, что они могут ретранслировать телеканал "Еспресо", не требуя соглашения о ретрансляции.

Аналогичное решение принято и в отношении телеканала "Рада".

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Румыния
эспрессо
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