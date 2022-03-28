Телеканал "Еспресо" стал доступен в кабельных сетях Румынии
Национальный аудиовизуальный совет Румынии разрешил румынским кабельным компаниям ретранслировать телеканал "Еспресо" без согласования
Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета Украины по ТВ и радиовещанию.
Адиовизуальный форум проинформировал все кабельные компании, что они могут ретранслировать телеканал "Еспресо", не требуя соглашения о ретрансляции.
Аналогичное решение принято и в отношении телеканала "Рада".
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