Телеканал "Еспресо" стал доступен в кабельных сетях Румынии

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета Украины по ТВ и радиовещанию.

Адиовизуальный форум проинформировал все кабельные компании, что они могут ретранслировать телеканал "Еспресо", не требуя соглашения о ретрансляции.



Аналогичное решение принято и в отношении телеканала "Рада".