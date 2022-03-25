Телеканал Еспресо стал доступен для зрителей всей Европы на спутнике Hot Bird 13°
Телеканал Еспресо начал транслироваться на спутнике Hot Bird 13°, направленном на всю телевизионную аудиторию Европы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала
“С сегодняшнего дня жители всей Европы имеют возможность смотреть наш телеканал! Сигнал Еспресо стал доступен на спутнике Hot Bird 13° (121 транспондер) по следующим параметрам: 10 930Н DVB-S2 8 PSK 30 000 ⅔ в одном пакете с украинскими телеканалами Рада, 1+1 International и UA-TV.
Итак, сейчас Еспресо стал доступен сразу на двух спутниках: Astra 4A и Hot Bird 13°.
Для всех, кто желает принимать Еспресо со спутника Hot Bird 13°, нужно просто осуществить повторный поиск на частоте 10 930Н, после чего в списке телеканалов у Вас появится телеканал Еспресо” - говорится в сообщении.
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