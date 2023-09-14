Телеканал Еспресо снова первый в информационном вещании
По итогам августа телеканал Еспресо уже пятый месяц подряд удерживает лидерство среди украинских информационных телеканалов с самыми высокими показателями телепросмотра
Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.
По аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. показатели Еспресо составляют: рейтинг 0,16%, доля 1,12%.
"Телеканал Еспресо не только удержал лидерство среди инфомационных телеканалов, но и увеличил отрыв от ближайших конкурентов. Мы благодарим наших зрителей за доверие и высокую оценку нашей работы и намерены укреплять позиции в новом сезоне", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.
Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество подписчиков - почти 2 млн человек.
- В июле телеканал продемонстрировал самые высокие показатели среди украинских информационных телеканалов с рейтингом 0,15%, долей 1,04%.
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