Телеканал Еспресо снова первый в информационном вещании

Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

По аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. показатели Еспресо составляют: рейтинг 0,16%, доля 1,12%.

"Телеканал Еспресо не только удержал лидерство среди инфомационных телеканалов, но и увеличил отрыв от ближайших конкурентов. Мы благодарим наших зрителей за доверие и высокую оценку нашей работы и намерены укреплять позиции в новом сезоне", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество подписчиков - почти 2 млн человек.