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Пресс-релиз

Телеканал Еспресо снова первый в информационном вещании

14 сентября, 2023 четверг
13:30
Еспресо.TV лого телеканала Еспресо

По итогам августа телеканал Еспресо уже пятый месяц подряд удерживает лидерство среди украинских информационных телеканалов с самыми высокими показателями телепросмотра

Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

По аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. показатели Еспресо составляют: рейтинг 0,16%, доля 1,12%.

"Телеканал Еспресо не только удержал лидерство среди инфомационных телеканалов, но и увеличил отрыв от ближайших конкурентов. Мы благодарим наших зрителей за доверие и высокую оценку нашей работы и намерены укреплять позиции в новом сезоне", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество подписчиков - почти 2 млн человек.

  • В июле телеканал продемонстрировал самые высокие показатели среди украинских информационных телеканалов с рейтингом 0,15%, долей 1,04%.
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эспрессо
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