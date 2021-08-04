Телеканал "Еспресо" покажет документальный фильм "Я был рожден не для войны"

В субботу, 7 августа, в 20:00 на телеканале "Еспресо" состоится телевизионная премьера документального фильма режиссера Владислава Робски "Я был рожден не для войны".



Перед премьерой ленты зритель будет иметь возможность узнать от режиссера об идее создания фильма, как и где снималась лента, об особенностях съемочного процесса, ребят-ветеранов АТО и главного героя - Константина Оборина.



"В фильме речь идет о человеке, который прошел на войне все круги ада, не утратил силу духа и веру в человечество. И теперь достаточно необычным способом помогает людям с ограниченными возможностями вернуть вкус к жизни. Он готовит к прыжке с парашютом трех мужчин с ограниченными возможностями , которые являются ветеранами АТО. Они никогда раньше не с парашютом, но Костя уговорил их на прыжок, как средство реабилитации и расширения мировосприятия. Подготовка дается не просто, но оно того стоит ".



Международная премьера фильма состоится в ноябре 2021 на International Documentary Film Festival Human DOC (Варшава).



Производством фильма занималась компания "Фреш Продакшн Групп" при поддержке Министерства культуры Украины.



