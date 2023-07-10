Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.

По аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. показатели Еспресо составляют: рейтинг 0,17%, доля 1,25%.

"Наш телеканал родился на Майдане, начав вещание осенью 2013-го, и символично, что в период наибольших испытаний для нашей страны зритель выбирает именно нас, наш сбалансированный и объективный взгляд на события", - комментирует генеральній продюсер Еспресо Анастасия Равва.

Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество его подписчиков приближается к 2 миллионам.