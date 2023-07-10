Телеканал Еспресо лидирует в информационном вещании в июне
Третий месяц подряд телеканал Еспресо удерживает первенство среди информационных телеканалов. По итогам июня показатели рейтинга и доли смотрения снова превышают ближайших конкурентов
Об этом свидетельствует исследование компании Nielsen.
По аудитории в возрасте от 18 лет в городах с населением более 50 тыс. показатели Еспресо составляют: рейтинг 0,17%, доля 1,25%.
"Наш телеканал родился на Майдане, начав вещание осенью 2013-го, и символично, что в период наибольших испытаний для нашей страны зритель выбирает именно нас, наш сбалансированный и объективный взгляд на события", - комментирует генеральній продюсер Еспресо Анастасия Равва.
Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество его подписчиков приближается к 2 миллионам.
- В мае в эфире Еспресо появилась новая программа " Итого! Beraber! ", посвященная проблематике Крыма, а в июне - "Новости. Итоги недели " с ведущей Ириной Коваль.
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