Как свидетельствует исследование компании Nielsen, по аудитории свыше 18 лет в населенных пунктах из более 50 тысяч человек показатели рейтинга и доли просмотра Еспресо вновь превышают ближайших конкурентов.

Показатели Еспресо в июле – рейтинг 0,15%, доля 1,04%.

"Мы приближаемся к дате 10-летия телеканала с высокими результатами телесмотрения, свидетельствующим о доверии наших зрителей и объективной оценке нашей ежедневной работы по информированию о важнейших событиях в Украине и мире", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество его подписчиков приближается к 2 миллионам.