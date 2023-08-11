Телеканал Еспресо – лидер июля в информационном вещании
По результатам июля телеканал Эспрессо вновь возглавляет топ украинских информационных телеканалов с самыми высокими показателями телесмотрения. Он удерживает первенство уже четвертый месяц подряд
Как свидетельствует исследование компании Nielsen, по аудитории свыше 18 лет в населенных пунктах из более 50 тысяч человек показатели рейтинга и доли просмотра Еспресо вновь превышают ближайших конкурентов.
Показатели Еспресо в июле – рейтинг 0,15%, доля 1,04%.
"Мы приближаемся к дате 10-летия телеканала с высокими результатами телесмотрения, свидетельствующим о доверии наших зрителей и объективной оценке нашей ежедневной работы по информированию о важнейших событиях в Украине и мире", - комментирует генеральная продюсер Еспресо Анастасия Равва.
Постоянный рост демонстрирует и YouTube-канал Еспресо: количество его подписчиков приближается к 2 миллионам.
- В июне телеканал продемонстрировал самые высокие показатели среди украинских информационных телеканалов
- В мае в эфире Еспресо появилась новая программа " Разом! Beraber! ", посвященная проблематике Крыма, а в июне - "Новости. Итоги недели " с ведущей Ириной Коваль.
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