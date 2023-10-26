Телеканал Еспресо изменится: чего ждать после 6 ноября

"Мы стремились освежить, осовременить оформление канала, добавить ему динамики, но вместе с тем сохранить лучшее, остаться узнаваемыми и максимально близкими к аудитории, - комментирует генеральный продюсер Еспресо Анастасия Равва.

"В течение 10 лет Еспресо постоянно совершенствуется, и новый дизайн – очередной шаг навстречу нашему зрителю", – добавляет директор телеканала Екатерина Ермолович.

Обновленный дизайн поможет аудитории более комфортно воспринимать динамический контент и ориентироваться в различных программах Еспресо - новостях, спецпроектах, авторских выпусках, документальных фильмах. Унифицированная графика позволяет зрителю "бесшовно" перемещаться по разным эфирным продуктам, вместе с тем подчеркивая, что эфир Еспресо – это цельный продукт, объединенный одной целью.

По словам арт-директора канала Марка Канарского, при создании новой графики придерживались принципа лаконичности и простоты, присущей современному мировому дизайну: ничего лишнего, максимальное удобство и информативность.

В целом цветовая гамма остается традиционной, но изменятся оттенки.

Музыку для эфирного сопровождения написали Павел Крахмалев и Игорь Мельничук ("Братья Гадюкины"): предыдущие музыкальные заставки тоже были их авторства.

"Мы сотрудничаем с Еспресо со времен создания канала. С первой встречи с творческим коллективом Еспресо мы поняли, что будем работать над интересным проектом с профессиональной командой. Правда, в положении военного времени музыку для оформления пришлось писать впервые. Со своей стороны хотелось достичь цели национальной идентификации, для этого были использованы тембральные особенности этнических инструментов и их оформление в современное положительное звучание канала Еспресо ", - рассказывает Павел Крахмалев.

Обновленная графика и музыка в эфире Еспресо – с 6 ноября.