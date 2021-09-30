Телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом: Нацсовет объявил предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета 30 сентября.

"На заседании 30 сентября Национальный совет признал, что телеканал "ДОМ" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", г.. Киев) нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации.

Как отмечается, карта РФ с оккупированным Крымом была продемонстрирована 5 июля 2021 года в начале и в конце программы "Русский дневник".

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "Дом" так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что телеканал в тот же день принес аудитории извинения. После этого провели служебную проверку, инцидент квалифицировали как служебную халатность сотрудников.

Как сообщается, программа "Русский дневник" транслировалась на телеканале "Дом" в повторе, поэтому работники могли проверить объективность информации, однако компания допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением.

В связи с этим компания признана нарушителем закона Украины "О телевидении и радиовещании", в частности она не выполнила обязанность вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательство Украины и требования лицензии.