Телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков как территорию России
Американский телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором изобразил украинский город Харьков как территорию России
Соответствующие видео публикуют в соцсетях, сообщает Еспресо.TV.
Сюжет посвящен обострению ситуации на украинской границе и учениям РФ в Южном военном округе. В правом верхнем углу 20-секундного видео была надпись "Харьков, Россия".
CNN пока не прокомментировал свою ошибку.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации Харьков может быть оккупирован. Харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией.
- 30 августа 2021 года CNN в репортаже из оккупированного Крыма назвало полуостров Восточной Европой без привязки к Украине.
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