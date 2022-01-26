Телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков как территорию России

Соответствующие видео публикуют в соцсетях, сообщает Еспресо.TV.



Сюжет посвящен обострению ситуации на украинской границе и учениям РФ в Южном военном округе. В правом верхнем углу 20-секундного видео была надпись "Харьков, Россия".



CNN пока не прокомментировал свою ошибку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации Харьков может быть оккупирован. Харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией.

30 августа 2021 года CNN в репортаже из оккупированного Крыма назвало полуостров Восточной Европой без привязки к Украине.