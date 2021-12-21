Телеканал ATR прекратил вещание на оккупированный Крым из-за недофинансирования
21 декабря крымскотатарский телеканал ATR прекратил спутниковое вещание на оккупированный Крым из-за нехватки государственного финансирования
Об этом говорится в заявлении ATR.
В связи с существенным недофинансированием из госбюджета, коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom".
Как отмечают в ATR, о возможном отключении от спутника Amos провайдер сообщил в официальном письме на имя генерального директора телеканала Ленура Ислямова.
В заявлении подчеркнули, что в результате ATR не смогут смотреть жители временно оккупированного Россией Крыма.
"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное", - отметили на канале.
Кроме того, в сообщении напомнили, что ATR доступен в кабельных сетях Украины и в приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua, а также в YouTube.
- Напомним, Людмила Денисова заявила о возможном прекращении вещания АТR на Крым.
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