Telegram запустит премиум-подписку с расшифровкой аудиосообщений и более быстрой работой

Об этом сообщает tginfo.

Официально о стоимости Telegram Premium не сообщается, но по неофициальным данным она может стоить $4,99 в месяц.

Платная подписка – это уже вторая попытка монетизации мессенджера после запуска рекламы. Она позволит конвертировать аудиосообщения в текст и ускорит работу мессенджера, в частности, загружать файлы в кэш-память быстрее в несколько раз.

А еще премиум-подписка будет включать следующие опции:

Количество чатов в папке (со 100 до 200);

Лимит на каналы и супергруппы в подписках (с 500 до 1000);

Количество папок (с 10 до 20);

Количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (со 100 до 200);

Количество публичных ссылок для своих каналов и супергрупп (с 10 до 20);

Количество выбранных стикеров (с 5 до 10);

Количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400);

Количество подключенных к программе аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4).

Подписчики Telegram Premium также смогут загружать в облако мессенджера файлы до 4 ГБ, в то время как обычные пользователи – до 2 ГБ.