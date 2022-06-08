Telegram запустит премиум-подписку с расшифровкой аудиосообщений и более быстрой работой
Telegram анонсировала платную подписку Premium, которая предусматривает расшифровку аудиосообщений в текст и отключение рекламы
Об этом сообщает tginfo.
Официально о стоимости Telegram Premium не сообщается, но по неофициальным данным она может стоить $4,99 в месяц.
Платная подписка – это уже вторая попытка монетизации мессенджера после запуска рекламы. Она позволит конвертировать аудиосообщения в текст и ускорит работу мессенджера, в частности, загружать файлы в кэш-память быстрее в несколько раз.
А еще премиум-подписка будет включать следующие опции:
- Количество чатов в папке (со 100 до 200);
- Лимит на каналы и супергруппы в подписках (с 500 до 1000);
- Количество папок (с 10 до 20);
- Количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (со 100 до 200);
- Количество публичных ссылок для своих каналов и супергрупп (с 10 до 20);
- Количество выбранных стикеров (с 5 до 10);
- Количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400);
- Количество подключенных к программе аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4).
Подписчики Telegram Premium также смогут загружать в облако мессенджера файлы до 4 ГБ, в то время как обычные пользователи – до 2 ГБ.
- Ранее украинцев предупредили о хакерах, пытающихся получить доступ к аккаунтам в telegram.
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