Telegram запускает stories для всех пользователей

Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.

"Благодаря многочисленным обновлениям и усовершенствованиям в течение многих лет Telegram переосмыслил, каким должен быть современный опыт обмена сообщениями. Следующий шаг для Telegram — выйти за пределы обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", - заявил Дуров.

Он добавил, что за время существования Telegram мессенджер набрал 800 миллионов активных пользователей.