Telegram запускает stories для всех пользователей
Мессенджер Telegram по случаю своего десятилетия внедряет функцию stories для всех пользователей
Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.
"Благодаря многочисленным обновлениям и усовершенствованиям в течение многих лет Telegram переосмыслил, каким должен быть современный опыт обмена сообщениями. Следующий шаг для Telegram — выйти за пределы обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", - заявил Дуров.
Он добавил, что за время существования Telegram мессенджер набрал 800 миллионов активных пользователей.
- Напомним, stories появились в Телеграмме в июле. Функция была доступна для подписчиков Premium. Другие могли пересматривать и комментировать их.
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