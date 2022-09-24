Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Первым блокирование заметил "журналист" RT Константин Придыбайло. Он обнаружил, что его канал не открывается только пользователям техники Apple.

Среди заблокированных, например, канал Григория Азаренко - белорусского пропагандиста, а также подразделения ДШРГ "Русич" (недавно опубликовали руководство, как не покидать живых пленных военнослужащих ВСУ) и других.

По словам Придыбайло, "посты, якобы нарушившие правила Telegram — об Украине. В общем, все. Некоторые материалы эксклюзивны из мест проведения "СВО", о Донбассе, где-то просто мнение".

При этом некоторые каналы недоступны с iOS, другие полностью удалены.

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