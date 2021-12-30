Telegram выпустил предновогоднее обновление: что изменилось

Об этом сообщает пресс-служба Telegram.



Для того чтобы отреагировать на пост "пальцем вверх", необходимо дважды нажать на сообщение. Чтобы выбрать другие эмоджи – достаточно нажать один раз. Пользователям iOS нужно зажать пост пальцем.

Также можно изменить выбор эмоджи, для этого необходимо перейти в настройки:

Android: "Установки чата" - "Быстрая реакция";

iOS: "Стикеры и эмоджи" - "Быстрая реакция".

В обновленной версии приложения появились QR-коды со ссылкой на канал. Сгенерировать код можно для общественных групп, каналов или конкретных пользователей.



Часть информации, отправленной в сообщении, можно скрыть с помощью новой функции "спойлер". Чтобы прочесть полученный текст, необходимо нажать на сообщение.



Еще одной новой функцией является переводчик. Он появляется при зажатии сообщения. Однако эта функция доступна только для iOS. Также в новой версии - зимний фон с медленно падающими снежинками.