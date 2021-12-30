Telegram выпустил предновогоднее обновление: что изменилось
После последнего обновления в приложении Telegram появилась функция реагирования на публикации с помощью эмоджи, инструмент "спойлер" и переводчик
Об этом сообщает пресс-служба Telegram.
Для того чтобы отреагировать на пост "пальцем вверх", необходимо дважды нажать на сообщение. Чтобы выбрать другие эмоджи – достаточно нажать один раз. Пользователям iOS нужно зажать пост пальцем.
- Напомним, 27 октября мессенджер Telegram запустил возможность размещать официальные рекламные сообщения.
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