Telegram выключит рекламу на каналах госорганизаций и должностных лиц
Telegram не будет публиковать рекламные сообщения в каналах официальных лиц государств и государственных структур
Об этом говорится в официальной группе Durov's Chat.
"Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы государственных официальных лиц и государственных организаций", – ответил на вопрос одного из пользователей администратор группы.
- Напомним, 27 октября основатель Telegram сообщил , что у мессенджера появилась возможность публиковать рекламные сообщения. Мессенджер планирует делиться прибылью от рекламы с администраторами каналов, где будут отображаться объявления.
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