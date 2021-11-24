Telegram выключит рекламу на каналах госорганизаций и должностных лиц

Об этом говорится в официальной группе Durov's Chat.



"Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы государственных официальных лиц и государственных организаций", – ответил на вопрос одного из пользователей администратор группы.

Напомним, 27 октября основатель Telegram сообщил , что у мессенджера появилась возможность публиковать рекламные сообщения. Мессенджер планирует делиться прибылью от рекламы с администраторами каналов, где будут отображаться объявления.