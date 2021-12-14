Telegram возглавил список мобильных приложений, которые быстрее всего развивались в 2021 году
Мессенджер Telegram стал мобильным приложением с самыми быстрыми темпами роста в 2021 году
Об этом сообщает App Annie .
По данным аналитиков, количество активных пользователей в Telegram росло быстрее, чем в любом другом мобильном приложении в мире.
На втором месте в списке мобильных приложений оказался Instagram, после него – Zoom, TikTok, Microsoft Office Mobile и Amazon.
"2021 год запомнится как год, когда люди устали от неуважения со стороны жадных корпораций и выбрали конфиденциальность и последовательность Telegram", - заявил соучредитель мессенджера Павел Дуров.
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