Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.

"Уже много лет наши пользователи просят нас реализовать Stories в Telegram. Более половины всех запросов, которые мы получаем, касаются именно Stories", – отметил он.

Дуров объяснил, что сначала выступал против этого, но в конце концов решил прислушаться к пожеланиям пользователей.

По его словам, эта опция будет предусматривать возможность выбора круга зрителей из контактов и широкие мультимедийные возможности.

"В общем, после наших внутренних тестов Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее", - добавил Дуров.

Он заявил, что Stories находятся на последней фазе тестирования и станут доступны в начале июля:

"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще веселее и социальнее, чем сейчас".