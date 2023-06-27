Telegram планирует вскоре запустить функцию Stories
Мессенджер Telegram в начале июля готовится ввести функцию Stories, она уже проходит завершающую стадию тестирования.
Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров.
"Уже много лет наши пользователи просят нас реализовать Stories в Telegram. Более половины всех запросов, которые мы получаем, касаются именно Stories", – отметил он.
Дуров объяснил, что сначала выступал против этого, но в конце концов решил прислушаться к пожеланиям пользователей.
По его словам, эта опция будет предусматривать возможность выбора круга зрителей из контактов и широкие мультимедийные возможности.
"В общем, после наших внутренних тестов Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее", - добавил Дуров.
Он заявил, что Stories находятся на последней фазе тестирования и станут доступны в начале июля:
"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще веселее и социальнее, чем сейчас".
- Напомним, 8 марта разработчики Telegram выпустили обновление, в частности, с помощью него пользователи смогут экономить заряд и расширять новые анимированные эмодзи.
- В конце апреля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что необходимо регулировать работу Telegram. Этот вопрос находится на уровне обсуждения.
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