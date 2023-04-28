Telegram обжалует судебное решение о блокировании соцсети в Бразилии

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, Бразилия запретила Telegram в стране, поскольку запросила у компании данные, которые и технологически не может предоставить.

"Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Несмотря на цену, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - заявил Дуров.

Он добавил, что миссия Telegram – сохранение конфиденциальности и свободы слова во всем мире. Так он напомнил, что в тех случаях, когда законы отдельных стран противоречат миссиям или предъявляют технологически невыполнимые требования, компании приходится иногда покидать эти рынки.

"В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия, запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции относительно прав человека. Такие события, хоть и грустные, все же лучше, чем измена наших пользователей и убеждений, на которых мы базируемся", - подчеркнул Дуров. .