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OPINION

Телеграм-каналы, а зачем вы подрываете обороноспособность государства?

Татьяна Николаенко
17 июня, 2023 суббота
18:11
Мнение

Два дня наблюдала за активностью некоторых телеграм-каналов, включившихся в войну за продовольственные договоры Минобороны, решила написать. Поскольку вопрос не о зарабатывании денег как таковом, вопрос о зарабатывании на боеспособности государства

Десятки лет коррупции в Министерстве обороны сформировали пул компаний, кормившихся с поставок продуктов для армии. По состоянию на 2021 год таких групп было три: "крымские" (ЧП "Артек-союз", ЧП "Сбалансированное питание", ФЛП Василенко, ООО "Маяк-Юг"), "генерал-енакиевские" (ООО "Геус-групп", ООО "Военсервис-Волонтер"", ООО "Транс логистик центр", ООО "Время грез") и "белоцерковские" (ООО "Премиум Компани", ООО "Фуд Кук").

Полномасштабное вторжение и увеличение армии в десятки раз создали поле для появления новых мощных игроков. К примеру, новичок рынка компания "Трейд гранит инвест" получила вторую по величине сумму на контрактах.

Если точнее, в 2023 году по прямым договорам "Актив компани" получила 13 миллиардов, "Трейд гранит инвест" - 8,9, а "Архимагир" и "Ректан" (пул компаний "Геус-групп") - примерно по 4,5 миллиарда .

Скандал с яйцами по 17 привлек внимание общества к тому, как указанный пул компаний зарабатывает на войне. Стало очевидно, что нужно делать этот процесс более прозрачным. Но все, кто был внутри процесса, очень хорошо знают, насколько тяжело Минобороны далось решение о выводе торгов на Прозорро. Что до последнего в Минобороны хотели сохранить прямые договоры, и что Дане Яровой пришлось буквально выкричать это решение.

Это был только первый шаг в правильном направлении. Он не изменил состав участников тендера – это те же поставщики, что и были. Но мы также получили возможность увидеть все дерьмо этого рынка. Уже вторую неделю компании показывают свою настоящую суть, когда их заработок становится важнее обороноспособности армии.

На сегодняшний день весь бюджет Украины – это бюджет обороны. И если кто-то хочет сохранить для себя возможность поставлять яйца по 17 вместо 6 или растворимый кофе по 700 вместо 500, то он эти гривни забирает не просто у Госказначейства. Он отнимает возможность купить лишнюю мину или ракету, миномет, танк или просто патрон.

Еще до начала установления результатов торгов до автора стали доходить слухи, что якобы у кого-то в Минобороны были договоренности с одной из компаний, которой нет среди победителей тендеров. Поэтому будет попытка вернуться к прямым договорам. А потом было письмо министра Резникова на Кабмин о продлении контрактов, которое благодаря огласке в СМИ было отозвано.

Для компаний шансы вернуться к прямым договорам были потеряны, поэтому пришлось включить другие способы борьбы – дискредитацию оппонентов и тех, кто принимал такое решение.

Сначала это были сообщения о том, что у "Атомсервиса" холидильники не в аренде, а в субаренде, и нет отдельного человека ответственного за антикоррупционную политику, затем эта информация стала частью исков компании "Трейд гранит инвест", которая хоть и приняла участие в тендерах, но не делала почему-то шагов на понижение цены.

Дальше начались нападки на Дану Яровую, которая якобы самостоятельно провела решение о победе "Атомсервиса" (у представительницы антикоррупционного совета в коллегиальном органе 1 голос). А дальше уже и весь антикоррупционный совет обвинили в продажности… причем даже не самому "Атомсервису", а экс-депутату Сергею Пашинскому.

Ситуация из серии "Абрам, твоя дочь проститутка. Так у меня же два сына. А ты докажи теперь…". Но на канале "Труха" об этом вчера прочитали до миллиона человек. Никто из них не пойдет на You control искать реальных владельцев "Атомсервиса" или изучать родословную "Геус-групп". Но запомнят полную ересь о людях, у которых ни пиетета, ни како-либо отношения к Пашинскому.

По моей информации, только за последние дни на размещение постов о пищевых войнах в телеграм-каналах было потрачено до 50 тысяч долларов. Но исполнители немного переусердствовали и включили в разгон информации ресурсы Анатолия Шария и Вадима Рабиновича.

У меня нет никаких иллюзий относительно компании "Атомсервис". Более того, зная бэкграунд этой группы компаний, членам антикоррупционного совета в случае подписания договоров придется не в два, а в четыре глаза следить за качеством поставленного товара.

Компания "Трейд гранит" проиграла свой первый иск в суде против "Атомсервиса".

Как мне пообещали в Минобороны, первые контракты по результатам тендеров на Прозорро будут подписаны уже в понедельник. И "миллион процентов, что нового письма о возврате к прямым договорам не будет".

Доживем до понедельника.

А пока поговорим об любопытном факте. Сергей Стерненко и Юрий Гудыменко написали, что администратор одного из самых известных российских телеграм-каналов "Рыбарь" (1,1 млн подписчиков) во время стрима случайно спалил свою переписку с двумя лицами: "Толиком Ш." и "Max Lavrinenko".

"Максим Лавриненко – это админ украинского телеграм-канала "Труха". На скриншоте, тупо спаленом "Рыбарем", видна аватарка, совпадающая с известной фотографией Лавриненко, и текст сообщения: "Ты уверен? Мне сказали, что попали", – пишет Гудменко.

Конечно, есть какой-то процент, что это подстава от россиян против известного в Украине телеграм-канала. А если нет? Тогда чем занимается раскрученный телеграм, как и десяток других?

Очень просто назвать Путина – "полудурком". Путину от этого ни холодно, ни жарко. А вот от того, что Украина потратит меньше денег на оружие, потому что кто-то возьмет большую маржу на продовольствии, не гарантируя качества, Путину может быть очень и очень выгодно.

И, в заключении, члены антикоррупционного совета очень хорошо знали, куда идут. Дана Яровая и Олег Свирко еще с 2015 года имеют опыт прятанья своих детей. Потому что война за деньги не менее жестока.

Каждый лот по продовольствию, выведенный на Прозорро – это фактически миллиард гривен. Сэкономлено на лотах, где уже установлен победитель – более 3 миллиардов. Это достаточный куш, чтобы за него драться.

Но брать деньги за посты, работающие фактически на подрыв обороноспособности государства… Господа, вы уверены, что выживете и ваши телеграмы будут кому-то нужны, если на фронте закончатся мины?

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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