Тела привозят в ужасном состоянии, иногда невозможно понять, мужчина это или женщина, – руководитель Патронатной службы полка "Азов"

Руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева была гостьей программы "Война и волонтеры" , журналистки Еспресо.

По ее словам, тела погибших еще несколько месяцев назад получили только сейчас. Это усложняет идентификацию.

"В первую очередь, во время первоначального осмотра, мы пытаемся найти татуировки, личные вещи, которые могут быть в кошельках, карманах или спрятаны под одеждой, – говорит Елена Толкачева. – Сейчас мы проводим опознание, чтобы знать, кто из какого рода войск. Ибо есть Нацгвардия, "Азов", морская пехота, полиция, Вооруженные силы, морская охрана и военно-морской флот.Можно узнать по форме, но иногда одежда разложилась настолько, что мы не можем понять, что это за род войск. шевроны".

Иногда невозможно понять, мужчина это или женщина

После этого происходит опознание тел. Преимущественно по ДНК-экспертизе, но еще пытаются найти особенности.

"Бывает такое состояние разложения, что даже не видно татуировок, – добавляет Елена Толкачева. – Очень много погибших из "Азова" мы знаем лично, поэтому при первичном обзоре пытаемся их узнать. В принципе, это возможно только по татуировкам, если они остались. Иногда даже не понятно, мужчина это или женщина, есть обгоревшие останки. Поэтому работа сложная, родственники это знают.Результатов экспертизы могут ждать месяцами. Потому что экспертов не так много.Мы не были готовы вообще к одновременности доставки такого количества погибших. Если брать по 15 человек в день, то это может растянуться даже на три месяца.

Елена Толкачева также рассказала, что в одном пакете могут находиться остатки нескольких тел.

28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb