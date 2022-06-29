English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Тела привозят в ужасном состоянии, иногда невозможно понять, мужчина это или женщина, – руководитель Патронатной службы полка "Азов"
Эксклюзив

Тела привозят в ужасном состоянии, иногда невозможно понять, мужчина это или женщина, – руководитель Патронатной службы полка "Азов"

29 июня, 2022 среда
12:46
война с Россией

Елена Толкачева рассказала о сложностях процесса идентификации тел погибших, которые получает Украина во время обмена

Руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева была гостьей программы "Война и волонтеры" , журналистки Еспресо.

По ее словам, тела погибших еще несколько месяцев назад получили только сейчас. Это усложняет идентификацию.

"В первую очередь, во время первоначального осмотра, мы пытаемся найти татуировки, личные вещи, которые могут быть в кошельках, карманах или спрятаны под одеждой, – говорит Елена Толкачева. – Сейчас мы проводим опознание, чтобы знать, кто из какого рода войск. Ибо есть Нацгвардия, "Азов", морская пехота, полиция, Вооруженные силы, морская охрана и военно-морской флот.Можно узнать по форме, но иногда одежда разложилась настолько, что мы не можем понять, что это за род войск. шевроны".

Иногда невозможно понять, мужчина это или женщина

После этого происходит опознание тел. Преимущественно по ДНК-экспертизе, но еще пытаются найти особенности.

"Бывает такое состояние разложения, что даже не видно татуировок, – добавляет Елена Толкачева. – Очень много погибших из "Азова" мы знаем лично, поэтому при первичном обзоре пытаемся их узнать. В принципе, это возможно только по татуировкам, если они остались. Иногда даже не понятно, мужчина это или женщина, есть обгоревшие останки. Поэтому работа сложная, родственники это знают.Результатов экспертизы могут ждать месяцами. Потому что экспертов не так много.Мы не были готовы вообще к одновременности доставки такого количества погибших. Если брать по 15 человек в день, то это может растянуться даже на три месяца.

  • Елена Толкачева также рассказала, что в одном пакете могут находиться остатки нескольких тел.
  • 28 июня сообщили о том, что в Запорожье состоялся очередной обмен телами погибших: Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Роман Безсмертний
28 июня, 2022 вторник
Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
29 июня, 2022 среда
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
Кременчук, ракетний удар
29 июня, 2022 среда
В британской разведке выдвинули свою версию ракетных ударов РФ по гражданским объектам
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.36
    Покупка 34.36
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
16:25
Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину
16:21
Обновлено
Украина может рассчитывать на НАТО, насколько это потребуется, - генсек Альянса
16:11
Эксклюзив
Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу для НАТО, - Столтенберг
16:10
Эвакуировали подъемным краном: в Николаеве из разрушенного Россией дома спасли лабрадора
16:04
HIMARS
Отбросить РФ на линию 23 февраля: экс-командующий армией США в Европе Годжес назвал количество нужных Украине РСЗО HIMARS
15:57
Кулеба
России слишком долго потакали: Кулеба призвал ОБСЕ как можно быстрее остановить полномочия РФ
15:42
В Германии заявили, что не готовы конкретизировать гарантии безопасности для Украины
15:26
Китайский космический корабль сделал снимки всей поверхности Марса, включая южный полюс
15:24
Эксклюзив
Владимир Омелян
Западные страны сейчас вкладывают миллиарды долларов в Украину, это, в частности, и средства налогоплательщиков, - дипломат Владимир Омелян
15:18
Эксклюзив
Россияне пытаются привлечь гражданские суда для снабжения боеприпасами на остров Змеиный, - полковник ВСУ Костенко
15:09
Неисправность и "авария": вертолеты россиян самоуничтожаются на временно оккупированных территориях
15:00
Британский миллиардер Бренсон посетил Гостомель
14:59
В небе Одесчины ПВО сбила российскую ракету Х-22
14:58
Более 10 тыс. журналистов получили разрешения работать в зоне боевых действий в Украине, - Мотузяник
14:56
За неуплату налогов суд арестовал имущество гражданина РФ на 1,3 млрд. грн
14:50
Загрязнение воздуха
Около 10% случаев рака в Европе вызваны загрязнением окружающей среды, - Европейское агентство по окружающей среде
14:43
Российские захватчики уничтожили Северодонецкую ТЭЦ - Энергоатом
14:35
На фото захисники України
Отечественный бизнес активно поддерживает украинскую армию
14:33
СБУ
СБУ сообщила о подозрениях еще 5 предателям, помогающим захватчикам на оккупированной территории
14:28
Промоутер рассказал, что военные сказали Усику перед его отъездом из Украины
14:25
"Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война РФ с вами", - Зеленский обратился к участникам саммита НАТО
14:18
Норвегия передаст Украине реактивные установки, бьющие на дистанцию до 300 км
14:17
Эксклюзив
Мы не сталкивались с такими масштабами идентификации тел, – Елена Толкачева
14:11
В Николаеве на взятке 50 тыс. грн задержали командира автомобильной роты
14:08
Необходимо обеспечить поражение России в войне против Украины, - министр иностранных дел Великобритании Трасс
14:04
Великобритания ввела санкции против племянницы Путина и второго богатейшего человека в России
14:01
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили батарею российских самоходных гаубиц "Акация"
13:51
Украинская компания инвестирует $6,5 млн в промышленные помещения для релокации бизнесов в Белую Церковь
13:49
В Одессе раздался взрыв, поднялось облако дыма
13:46
В НАТО объявили, что войдет в новый пакет помощи
13:45
Оккупанты пытками требуют у работников ЗАЭС "признаний" в хранении оружия на станции
13:41
Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонно-тактические группы тяжелой техники, - Гайдай
13:40
Виталий Портников
Автократия всегда уничтожает свободу медиа
13:36
ЕС полностью признает украинские водительские права после транспортного безвиза
13:34
Эксклюзив
Битва за Славянск может стать самой масштабной в современной истории, - военный эксперт Коваленко
13:34
В Москве – большой пожар, вероятно, горят шины
13:21
Эксклюзив
Необходимо ускорить процесс переобучения украинских пилотов работе на самолетах F15 и F16, - Згурец
13:21
Нарушили санкции: США добавили 5 китайских компаний в черный список из-за помощи РФ
13:18
байден
Байден рассказал, в какие страны США перебросят дополнительные военные подразделения
13:12
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV