Тела людей на улицах: в Мариуполе оккупанты отказываются хоронить погибших и заставляют родственников пересматривать "каталоги смерти"
В Мариуполе посреди улицы лежат тела людей, упакованные в пластиковые пакеты, поскольку оккупационная "власть" отказывается проводить захоронения
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растягивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая: кому надо, пусть тот и похоронит", – написал Андрющенко.
Как добавил советник мэра, в новом морге на базе больницы №1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют жителям для просмотра каталог фотографий умерших – по 3-4 тысячи фотографий.
"Фотографии сделаны в морге на Метро на улице. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют что в "каталоге смерти" - не более 20% всех, кто прошел через морг на Метро", - добавил Андрющенко.
- Ранее советник мэра рассказывал о том, что во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается опасным для мирных жителей.
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