Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растягивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая: кому надо, пусть тот и похоронит", – написал Андрющенко.

Как добавил советник мэра, в новом морге на базе больницы №1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют жителям для просмотра каталог фотографий умерших – по 3-4 тысячи фотографий.

"Фотографии сделаны в морге на Метро на улице. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют что в "каталоге смерти" - не более 20% всех, кто прошел через морг на Метро", - добавил Андрющенко.

Ранее советник мэра рассказывал о том, что во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается опасным для мирных жителей.

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