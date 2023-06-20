Ситуация на линии фронта

Если кратко суммировать, что происходит на линии фронта, то в первую очередь начну с юга, где ВСУ продолжают наступательные действия по нескольким направлениям. Здесь мы опираемся на слова командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, который сказал, что наши войска продвигаются вперед. Только за сутки было уничтожено более 5 рот противника, то есть более 500 окупантов.

В свою очередь Генштаб ВСУ еще утром 20 июня сообщил , что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.



Мелитопольское направление – действия от освобожденных Пятихаток до Жеребьянки. Это движение позволяет двигаться к Василевке, как одной из важных опорных точек в треугольнике Василевка - Токмак - Мелитополь. Однако Пятихатки враг сейчас контратакует. А Жеребьянка расположена на высотах, поэтому это вызов для наших подразделений. Также идет непростое продвижение наших войск к югу от Орехового до линии обороны противника, где все заминировано и просматривается, поэтому продвижение достаточно непростое.



Далее мы говорим о Бердянском направлении – это движение к югу от уже освобожденной Макаровки, там линия Новодаровка – Ровнополь – Старомайорское – Новодонецкое. Украинские силы пробуют сравнять выступ в районе Ровнополя, который также расположен на высоте. Там активно используется наша артиллерия, чтобы сбить с противника любые попытки удержания этого населенного пункта. Продолжаются боевые действия на встречных курсах в Урожайном, южнее Макаровки.

Пока все действия, о которых говорил, ВСУ производят на южном фронте до выхода на основные силы обороны противника, к фортификационным сооружениям так называемой линии Суровикина. Эти действия мы производим без привлечения оперативных резервов. Не исключаю, что такая тактика украинских сил будет продолжаться еще некоторое время. Этот текущий формат позволяет уничтожать силы противника и заставлять его перебрасывать резервы.

Кстати, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что текущей задачей ВСУ является обескровливание артиллерийских средств противника, что сейчас происходит и соответствует статистике. А что касается живой силы врага, то сегодня он потерял 1100 своих оккупантов, и это рекорд с точки зрения уничтожения такого количества вражеской силы. При этом противник прибегает к контратакам, используя артиллерию, повторное минирование отдельных участков, ударные дроны "Ланцет", вертолеты Ка-52, которые активно сбиваются Вооруженными Силами. Отмечу, за 7 дней уничтожено уже 5 вертолетов Ка-52.



На Бахмутском направлении наши подразделения пытаются вытеснять противника с господствующих высот.



Командир взвода снайперов "Призраки" президентской бригады, старший лейтенант с позывным Призрак рассказал, что направление Бахмута достаточно велико. На некоторых участках тишина, там все стабилизировано, а есть места, где ведутся боевые действия. Все действия направлены на оборону с обеих сторон. На его направлении ситуация контролируемая и стабильная.

Призрак отметил, что наиболее эффективна работа в группах. Группа – это не только снайперы, это еще части, отвечаюищие за прикрытие, выход и уход с позиций, и группа эвакуации. Это группа бойцов, работающих в унисон. Работа групп на Бахмутском направлении всегда была сложной. Основной проблемой является дистанция. Снайперы работают как на малых дистанциях, так и на больших. Проблема на Бахмутском направлении состоит в сокращении дистанции до 150-200 метров.



Старший лейтенант заметил, что бывают моменты, когда снайперы работают на дистанции 2400 метров, но все зависит от того, какая стоит задача. Основной схемой является работа по прикрытию штурмовых подразделений и работа с позиций, расположенных на расстоянии 200-300 метров. Снайперов готовят как универсальных солдат, чтобы они смогли работать в разных условиях на любых дистанциях. Ребята приспосабливаются, исходя из ситуации, выбирают оптимальные позиции для работы.

Военный отметил, что на вооружении состоят украинские винтовки UAR-10 как основной вид оружия, позволяющий эффективно работать на небольших дистанциях. Также есть Barrett MRAD калибра 338, они заточены до 1500 метров. А изюминкой является Barrett М82, которая позволяет отрабатывать цели до 2400 метров. Винтовка UAR-10 пользуется популярностью, потому что в ее комплектации есть все то, что позволяет работать и не мешать ей делать чудеса. Она проста и состоит из двух частей, быстро разбирается, а на поле боя устраняются все дефекты. Ее рабочая дальность – это 800 метров. Ребята с тепловизионным прицелом работают на дистанции 1100-1200 метров, что является исключительным вариантом.

Помощь ветеранам войны

А дальше о других фронтах, где мы также должны крепко держать оборону. Речь идет о решении проблем наших ветеранов, которых становится все больше, а их адаптация к гражданской жизни подчас является непростой задачей. Такие задачи решает украинский ветеранский фонд.

Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда (УВФ), рассказала, что фонд работает для ветеранов войны и членов их семей, также для семей погибших защитников. Зачастую проблема, с которой обращаются в фонд, – оформление любых социальных льгот. То есть где ветеранам приходится общаться с какой-то государственной структурой, у них начинаются проблемы, поэтому ветераны могут обращаться в УВФ за юридическими консультациями.



Руководитель УВФ отметила, что на днях правительство дало старт институту помощника ветерана. Этот проект сначала приступит к работе в четырех областях: Винницкой, Львовской, Николаевской, Днепропетровской. Соответственно там тоже будут помощники ветеранов, которые будут помогать в оформлении льгот, будут давать все необходимые консультации.



Величко-Трифонюк рассказала, что в УВФ есть горячая линия кризисной поддержки, на которую может позвонить любой военный, где ему окажут помощь психологи. Также на горячей линии работают еще и ветераны-психологи, соответственно военному будет проще и понятнее обратиться к своему побратиму. Кроме того, в фонде действуют программы поддержки для бизнеса по микро- и макрофинансированию.