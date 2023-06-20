Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Текущий формат действий ВСУ заставляет противника перебрасывать резервы. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Текущий формат действий ВСУ заставляет противника перебрасывать резервы. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
20 июня, 2023 вторник
21:11
Статьи Сергей Згурец

Пока все действия ВСУ производятся на южном фронте до выхода на основные силы обороны противника, к фортификационным сооружениям так называемой линии Суровикина

Ситуация на линии фронта

Если кратко суммировать, что происходит на линии фронта, то в первую очередь начну с юга, где ВСУ продолжают наступательные действия по нескольким направлениям. Здесь мы опираемся на слова командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, который сказал, что наши войска продвигаются вперед. Только за сутки было уничтожено более 5 рот противника, то есть более 500 окупантов.

карта оборони противника 20.06.23

В свою очередь Генштаб ВСУ еще утром 20 июня сообщил , что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Мелитопольское направление – действия от освобожденных Пятихаток до Жеребьянки. Это движение позволяет двигаться к Василевке, как одной из важных опорных точек в треугольнике Василевка - Токмак - Мелитополь. Однако Пятихатки враг сейчас контратакует. А Жеребьянка расположена на высотах, поэтому это вызов для наших подразделений. Также идет непростое продвижение наших войск к югу от Орехового до линии обороны противника, где все заминировано и просматривается, поэтому продвижение достаточно непростое.

Далее мы говорим о Бердянском направлении – это движение к югу от уже освобожденной Макаровки, там линия Новодаровка – Ровнополь – Старомайорское – Новодонецкое. Украинские силы пробуют сравнять выступ в районе Ровнополя, который также расположен на высоте. Там активно используется наша артиллерия, чтобы сбить с противника любые попытки удержания этого населенного пункта. Продолжаются боевые действия на встречных курсах в Урожайном, южнее Макаровки.

Пока все действия, о которых говорил, ВСУ производят на южном фронте до выхода на основные силы обороны противника, к фортификационным сооружениям так называемой линии Суровикина. Эти действия мы производим без привлечения оперативных резервов. Не исключаю, что такая тактика украинских сил будет продолжаться еще некоторое время. Этот текущий формат позволяет уничтожать силы противника и заставлять его перебрасывать резервы.

Кстати, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что текущей задачей ВСУ является обескровливание артиллерийских средств противника, что сейчас происходит и соответствует статистике. А что касается живой силы врага, то сегодня он потерял 1100 своих оккупантов, и это рекорд с точки зрения уничтожения такого количества вражеской силы. При этом противник прибегает к контратакам, используя артиллерию, повторное минирование отдельных участков, ударные дроны "Ланцет", вертолеты Ка-52, которые активно сбиваются Вооруженными Силами. Отмечу, за 7 дней уничтожено уже 5 вертолетов Ка-52.

На Бахмутском направлении наши подразделения пытаются вытеснять противника с господствующих высот.

карта Бахмут20.06.23
Командир взвода снайперов "Призраки" президентской бригады, старший лейтенант с позывным Призрак рассказал, что направление Бахмута достаточно велико. На некоторых участках тишина, там все стабилизировано, а есть места, где ведутся боевые действия. Все действия направлены на оборону с обеих сторон. На его направлении ситуация контролируемая и стабильная.

Призрак отметил, что наиболее эффективна работа в группах. Группа – это не только снайперы, это еще части, отвечаюищие за прикрытие, выход и уход с позиций, и группа эвакуации. Это группа бойцов, работающих в унисон. Работа групп на Бахмутском направлении всегда была сложной. Основной проблемой является дистанция. Снайперы работают как на малых дистанциях, так и на больших. Проблема на Бахмутском направлении состоит в сокращении дистанции до 150-200 метров.

Старший лейтенант заметил, что бывают моменты, когда снайперы работают на дистанции 2400 метров, но все зависит от того, какая стоит задача. Основной схемой является работа по прикрытию штурмовых подразделений и работа с позиций, расположенных на расстоянии 200-300 метров. Снайперов готовят как универсальных солдат, чтобы они смогли работать в разных условиях на любых дистанциях. Ребята приспосабливаются, исходя из ситуации, выбирают оптимальные позиции для работы.

Военный отметил, что на вооружении состоят украинские винтовки UAR-10 как основной вид оружия, позволяющий эффективно работать на небольших дистанциях. Также есть Barrett MRAD калибра 338, они заточены до 1500 метров. А изюминкой является Barrett М82, которая позволяет отрабатывать цели до 2400 метров. Винтовка UAR-10 пользуется популярностью, потому что в ее комплектации есть все то, что позволяет работать и не мешать ей делать чудеса. Она проста и состоит из двух частей, быстро разбирается, а на поле боя устраняются все дефекты. Ее рабочая дальность – это 800 метров. Ребята с тепловизионным прицелом работают на дистанции 1100-1200 метров, что является исключительным вариантом.

Помощь ветеранам войны

А дальше о других фронтах, где мы также должны крепко держать оборону. Речь идет о решении проблем наших ветеранов, которых становится все больше, а их адаптация к гражданской жизни подчас является непростой задачей. Такие задачи решает украинский ветеранский фонд.

Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда (УВФ), рассказала, что фонд работает для ветеранов войны и членов их семей, также для семей погибших защитников. Зачастую проблема, с которой обращаются в фонд, – оформление любых социальных льгот. То есть где ветеранам приходится общаться с какой-то государственной структурой, у них начинаются проблемы, поэтому ветераны могут обращаться в УВФ за юридическими консультациями.

Руководитель УВФ отметила, что на днях правительство дало старт институту помощника ветерана. Этот проект сначала приступит к работе в четырех областях: Винницкой, Львовской, Николаевской, Днепропетровской. Соответственно там тоже будут помощники ветеранов, которые будут помогать в оформлении льгот, будут давать все необходимые консультации.

Величко-Трифонюк рассказала, что в УВФ есть горячая линия кризисной поддержки, на которую может позвонить любой военный, где ему окажут помощь психологи. Также на горячей линии работают еще и ветераны-психологи, соответственно военному будет проще и понятнее обратиться к своему побратиму. Кроме того, в фонде действуют программы поддержки для бизнеса по микро- и макрофинансированию.

Новости
Украина
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
Война с Россией
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Военные новости
Колонка Згурца
потери окуппантов
Читайте также:
окупанти Бердянськ
18 июня, 2023 воскресенье
Практически каждый день в Бердянске происходит что-то не понятное для россиян, - замглавы райсовета
20 июня, 2023 вторник
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитрий Снегирев
19 июня, 2023 понедельник
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
20 июня
21:54
Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 21 человека, подтопленными остаются 595 домов
21:42
Антирекорд с 2000 года: в РФ из-за санкций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть
21:37
Эксклюзив
Как работают снайперы на Бахмутском направлении: рассказывает старший лейтенант президентской бригады Призрак
21:25
Франция изменила позицию и будет поддерживать вступление Украины в НАТО, - Le Monde
20:59
Эксклюзив
ВСУ воюют уже с третьим контингентом российской армии с начала полномасштабной войны, - военный эксперт Черник
20:55
В РФ вынесли приговор пилоту из-за авиакатастрофы, в которой погиб 41 пассажир
20:39
молния
В Гатном в Киевской области молния попала в жилой дом
20:34
Планета покрыта слоем облаков: NASA создало визуализацию выбросов углерода в атмосферу Земли
20:12
Сын президента США Хантер Байден признал налоговые нарушения в обмен на соглашение со следствием, - CNN
20:03
OPINION
Иногда смотрите на время…
20:00
Обзор
Победные новости 482-го дня войны: ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а ПВО уничтожила более 90% российских "шахедов"
19:59
ВСУ за день поразили 17 артподразделений россиян, на направлениях основных усилий врага произошло 35 боестолкновений, - Генштаб
19:16
"Живая сила врага успешно уничтожается": Сырский показал видео работы снайперов на Бахмутском направлении
19:13
Голодомор
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
19:12
Эксклюзив
Уверенность оккупантов в том, что они "навсегда" на оккупированной территории, начала исчезать, - депутат Запорожского горсовета Кирильчук
18:59
Старейший монарх Европы королева Дании Маргрете II бросает курить в 83 года
18:59
Открыть дверь и не бояться Путина: Порошенко в Лондоне призвал союзников пригласить Украину в НАТО
18:58
Буданов: РФ еще не переместила в Беларусь ядерное оружие
18:56
ЕС будет наблюдать за странами, которые могут реэкспортировать подсанкционные товары в РФ, - спецпредставитель О'Салливан
18:26
Эксклюзив
Реестр ущерба от агрессивной войны РФ против Украины начнет работу в начале осени, - корреспондентка Еспресо из Страсбурга
18:17
В Украину вернули троих из одиннадцати пленных, вывезенных в Венгрию из РФ
18:03
OPINION
Попытка "африканизировать" российско-украинскую войну провалилась
17:53
Посылки с бомбами в Испании: задержанный осужден за терроризм с целью препятствования поддержке Украины
17:45
Трагедия из-за закрытого при обстреле укрытия: объявлено подозрение директору департамента КМДА Ткачуку
17:43
Сбор средств: защитники нуждаются в пикапе
17:01
"Не муляж": Буданов после российских фейков о его здоровье встретился с послом Японии и заместителем Кулебы Джапаровой
16:43
Выступление российского журналиста Муратова на медиафоруме в Германии прервал сигнал воздушной тревоги
16:42
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Из-за выхода РФ из ракетного договора Шойгу может бояться ударов по Крыму британскими Storm Shadow, - эксперт Defense Express Киричевский
16:39
Грузия позади Украины: В Брюсселе оценили уровень выполнения требований Тбилиси по членству в ЕС
16:22
Россияне обстреляли спасателей ДСНС в Херсоне, есть погибший и раненые
16:18
В Тамбовской области РФ прогремел взрыв на пороховом заводе, есть погибшие и раненые
16:06
В Болгарии около 400 сайтов распространяют российскую пропаганду и дезинформацию, - Фонд гуманитарных и социальных исследований
16:00
OPINION
"Нереформированная Украина" на поле боя защищает спокойствие незыблемых стандартов НАТО
15:53
Президент Болгарии Радев: участие в передаче Украине боеприпасов будет ошибкой
15:45
Эксклюзив
Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман
15:39
Эксклюзив
Наша пехота мужественно и без потерь отбивает атаки противника на Угледарском направлении, – офицер ВСУ Кишак
15:39
Вышел первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
15:35
Япония окажет Украине экстренную помощь на $5 млн
15:13
В Бердянске военный пилот в отставке собирал данные о бывших коллегах, чтобы переманить их на сторону РФ
14:59
Президент Еврокомиссии объявила о плане финансовой помощи Украине на следующие 4 года
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV