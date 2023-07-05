Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
Пока темпы наступления ВСУ не дают оснований для утверждения, что ситуация находится в безвыходном состоянии и Украина не может вернуть значительную часть своей территории
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Украинские силы проводили медленные и постепенные кампании блокирования районов концентрации россиян на восточном (левом) берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном (правом) берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем окончательно заставить россиян отойти с правого берега", - напомнили в институте.
Ситуация на юге Украины отличается, поскольку здесь отсутствует естественное узкое место, созданное российскими опорами на двух мостах через Днепр.
Украинское контрнаступление в Херсоне проходилось в разных фазах, включая быстрое продвижение, длительные периоды подготовки и ведения боев, направленных на разочарование российских сил, а также ограниченные достижения. Это в конечном итоге привело к неспособности русских позиций на западном берегу реки.
"Нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и начальному прогрессу оно больше похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление", - отметили в институте.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий. ВСУ продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация снова обострилась.
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