Текущие резервы Нацбанка превышают довоенные показатели благодаря международной помощи, – замглавы НБУ
Благодаря международной помощи международные резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Денег должно хватить на поддержание нормального функционирования страны в ближайшие месяцы
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Украина.
Украина уже получила 1,4 млрд долларов от МВФ и первые транши макрофинансовой помощи от ЕС в 300 млн долларов и от Всемирного банка – 311 млн долларов. До конца недели ожидается еще 300 млн евро от ЕС в рамках второй транзакции по первому траншу. Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны.
"Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы", – рассказал Николайчук.
В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны. Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с агрессией.
- Напомним, офис президента призывает международный бизнес покупать военные облигации Украины.
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