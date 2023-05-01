Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Всемирного экономического форума в Женеве (ВЭФ).

Исследование ВЭФ ожидает, что почти 25% всех рабочих мест в мире претерпевают изменения в течение следующих пяти лет. Искусственный интеллект станет "значительным драйвером изменений на рынке труда", но его влияние будет положительным в течение следующих пяти лет. Наибольший рост занятости повлечет за собой аналитика обширных данных, технологии управления и кибербезопасность.

По прогнозам, появление приложений ИИ, таких как ChatGPT, приведут к вытеснению и автоматизации многих профессий, например кассиров, кондукторов, бухгалтеров, говорится в отчете.

Около 75% опрошенных компаний заявили, что планируют внедрить технологии искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, что приведет к ликвидации около 26 млн работников.

Прогнозируемые созданные рабочие места и увольнения 2023-2027 гг.

Сейчас искусственный интеллект представляет собой меньшую угрозу для перспектив рабочей силы, чем другие макроэкономические факторы, такие как зеленый энергетический переход и перешоринг цепей поставок. Это создаст возможности для создания рабочих мест благодаря инвестициям.

В исследовании ВЭФ было опрошено более 800 компаний, в которых совокупно работают 11,3 миллиона работников в 45 странах со всего мира.