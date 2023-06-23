Об этом заявил аналитик, аспирант кафедры международной экономики Цзилинского университета Павел Шевченко в эфире Эспрессо.

"Есть ли экономические проблемы? Да, и они структурные. Это очень серьезные проблемы. Во-первых, промышленное производство, преимущественно ориентировавшееся на внешние рынки, в частности США. Если в 2022 году двусторонний товарооборот составил более $800 млрд и был рекордным, то за три месяце 2023 обвалился на 25%. Для КНР это очень чувствительная тема, ведь это рабочие места", - подчеркнул он.

Также в Китае сократилось количество рабочих мест, прежде всего, для молодежи. Кроме того, несмотря на инвестиции в технологическое развитие, КНР зависит от США и понимает, что необходимо садиться за стол переговоров с Вашингтоном, иначе она станет отсталой. Прежде всего, это касается сферы полупроводников.