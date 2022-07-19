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Технологически и цифровизировано: Украина готовится провести перепись населения в 2023 году

19 июля, 2022 вторник
22:50
Общество

Сегодня, 19 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который позволит цифровизировать перепись

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"В 2023 году должна была состояться Всеукраинская перепись населения. Впервые с 2001 года. Команда Минцифры работала над проектом, который должен сделать этот процесс технологичным и цифровизированным. Во время военного состояния перепись не проводится. Но после победы будет особенно актуальной. Поэтому мы не оставили наши. наработки и продолжаем приближаться к максимально технологическому процессу", - говорится в сообщении.

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий цифровизировать перепись.

"Самое главное - провести онлайн-раунд переписи. Каждый сможет самостоятельно заполнить анкету дома, без участия переписчиков. Второй важный пункт - уже имеющиеся в реестрах данные заполнятся в анкете автоматически. Эти цифровые решения и автоматизация позволят значительно сэкономить время людей и бюджетные средства. ", – добавил Михаил Федоров.

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Верховная Рада
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