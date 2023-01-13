Технику и военных РФ из-под Мариуполя перебросили на север Донбасса, – советник мэра Андрющенко
Из поселков Ялта и Урзуф из-под Мариуполя технику и военных РФ перебросили на одно из направлений на севере Донбасса
Об этом в telegram сообщил советник городского главы Мариупольского Петр Андрющенко.
"Все мобилизованные россияне и часть российского военного корпуса из с. Ялты и с. Урзуфа отправлены на фронт. По выводам, из-за движения техники оккупантов перебросили на одно из направлений на севере Донецкой области", - написал Андрющенко.
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Он в частности отметил, что в селе Белосарайская Коса захватчики разместили подразделения "днровцов", проводят ротацию.
Добавляется также, что ближе к Бердянску враг формирует базы с военной техникой.
"Въезд в г. Бердянск теперь исключительно по пропускам. Ужесточение контроля скорее связано с формированием базы, в частности вертолетов, непосредственно возле города", - добавил советник мэра.
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