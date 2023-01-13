Технику и военных РФ из-под Мариуполя перебросили на север Донбасса, – советник мэра Андрющенко

Об этом в telegram сообщил советник городского главы Мариупольского Петр Андрющенко.

"Все мобилизованные россияне и часть российского военного корпуса из с. Ялты и с. Урзуфа отправлены на фронт. По выводам, из-за движения техники оккупантов перебросили на одно из направлений на севере Донецкой области", - написал Андрющенко.

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Он в частности отметил, что в селе Белосарайская Коса захватчики разместили подразделения "днровцов", проводят ротацию.

Добавляется также, что ближе к Бердянску враг формирует базы с военной техникой.

"Въезд в г. Бердянск теперь исключительно по пропускам. Ужесточение контроля скорее связано с формированием базы, в частности вертолетов, непосредственно возле города", - добавил советник мэра.

9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.

10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.

12 января советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты окончательно снесли историческую памятку Мариуполя - "Дом с часами"

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