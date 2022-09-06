Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в телеграме.

"Горит современный бронеавтомобиль росгвардии России "Патруль" на Донетчине. Воины отдельного гаубичного артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины уничтожили точным ударом новейшую технику оккупантов, бронемашину росгвардии "Патруль" вместе с экипажем", - пишет пресс-служба ДШВ ВСУ.

Как говорится в сообщении, машину российских оккупантов заметили наши аэроразведчики.

"Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись… и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - отметили ДШВ ВСУ.

По информации агентства АрмияИнформ, по состоянию на 2018 год стоимость одного экземпляра бронемашины "Патруль" превышает 14 млн российских рублей.

Утром 6 сентября во время воздушной тревоги ПВО сбила пять российских крылатых ракет и вертолет армии РФ.

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