"Техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище": на Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик росгвардии "Патруль"
В Донецкой области сегодня, 6 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили вместе с вражеским экипажем бронированную машину "Патруль"
Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в телеграме.
"Горит современный бронеавтомобиль росгвардии России "Патруль" на Донетчине. Воины отдельного гаубичного артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины уничтожили точным ударом новейшую технику оккупантов, бронемашину росгвардии "Патруль" вместе с экипажем", - пишет пресс-служба ДШВ ВСУ.
Как говорится в сообщении, машину российских оккупантов заметили наши аэроразведчики.
"Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись… и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - отметили ДШВ ВСУ.
По информации агентства АрмияИнформ, по состоянию на 2018 год стоимость одного экземпляра бронемашины "Патруль" превышает 14 млн российских рублей.
- Утром 6 сентября во время воздушной тревоги ПВО сбила пять российских крылатых ракет и вертолет армии РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное