Снимки появились в твиттере Тима Эрхарта .

Российские захватчики разместили на острове Змеином полтора десятка единиц техники, еще два судна поблизости.

"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", – говорится в сообщении.

24 февраля, после ожесточенных боев россияне захватили остров Змеиный. 26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.

Раненых и убитых военных РФ с острова Змеиного отправляют во временный оккупированный Севастополь, - украинская разведка.

22 мая в Черном море маневрировали 6 российских кораблей и 2 носителя ракет.

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