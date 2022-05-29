English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Техника оккупантов на острове Змеином видна из космоса

Техника оккупантов на острове Змеином видна из космоса

29 мая, 2022 воскресенье
11:22
война с Россией

Спутниковые снимки компаний Planet.com и Maxar Technologies показали, что около Змеиного и на самом острове размещена техника армии РФ. Там насчитывается около полутора десятков единиц

Снимки появились в твиттере Тима Эрхарта .

Российские захватчики разместили на острове Змеином полтора десятка единиц техники, еще два судна поблизости.

"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", – говорится в сообщении.

  • 24 февраля, после ожесточенных боев россияне захватили остров Змеиный. 26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.
  • Раненых и убитых военных РФ с острова Змеиного отправляют во временный оккупированный Севастополь, - украинская разведка.
  • 22 мая в Черном море маневрировали 6 российских кораблей и 2 носителя ракет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

спутниковые снимки
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
28 мая, 2022 суббота
Кто и почему не пустил Порошенко в Вильнюс на заседание ПА НАТО?
окупанти
28 мая, 2022 суббота
"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут деревню". Оккупант рассказал, что из войска невозможно уволиться
літак МІГ-29
28 мая, 2022 суббота
В Воздушных силах рассказали подробности боя украинского МиГ-29 с российским Су-35
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.75
    Покупка 34.75
    Продажа 35.98
  • EUR
    Покупка 36.58
    Продажа 38.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
29 мая
12:00
"В Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины". Матери и жены оккупантов ищут адвокатов, чтобы те помогали сбежать домой
11:49
Оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки получили ранения 32 человека
11:26
Россияне обстреляли Донетчину: за сутки разрушены 24 дома и завод, убиты и ранены гражданские
11:25
Эксклюзив
Сергей Згурец
Германия имеет большой военно-промышленный комплекс, но тормозит предоставление помощи Украине, - Згурец
11:22
ВСУ отбросили оккупантов от трассы Лисичанск – Бахмут, – глава ОВА Гайдай
11:01
Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае кремль может применить ядерное оружие
10:54
В Полтавской области снесли 7 памятников деятелям СССР и РФ за время полномасштабной войны
10:43
Эксклюзив
Сергей Згурец
Боевые действия в Северодонецке напоминают боксерский поединок, - Згурец
10:31
В Мариуполе рашисты обустроили в супермаркете морг, куда свозят вымытые из могил трупы
10:29
На войне погиб известный в Тернополе журналист Виталий Дерех
10:19
В Херсонской области ВСУ уничтожили российский КамАЗ с оккупантами
10:13
Британская разведка на примере морской блокады Украины показала, как РФ манипулирует фактами
10:06
Обновлено
В Сумской области российский самолет обстрелял церковь, детсад и частные дома, ранена женщина
10:00
Российские оккупанты обстреляли Васильевку на Запорожье и обвинили в этом ВСУ
09:39
Важно, чтобы не забывали о нашей стране: Лунин отреагировал на победу в Лиге чемпионов
09:23
Определились победители Каннского кинофестиваля
09:15
Вызванный российским артобстрелом пожар на рынке. Салтовка, Харьков
В Харьковской области от вражеских обстрелов пострадал газопровод, загорелись частные дома и гражданская инфраструктура, есть пострадавший
09:02
Нация "стрелочников" обречена на уничтожение
08:49
Инфографика
Более 30 тыс. военных, 1338 танков, 3270 БМП и 178 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
08:47
Американский боксер нокаутировал соперника и защитил титул в категории Ломаченко
08:30
В Лисичанске оккупанты обстреляли кинотеатр и дома гражданских, один человек погиб, еще четыре ранены
08:27
Еврокомиссия разработала план разблокирования решения об эмбарго на российскую нефть, - Bloomberg
08:14
Российский коллаборант видит псевдореферендум на Херсонщине в следующем году
07:45
На фото військова техніка та військовослужбовці
Оккупанты наступают на Донецком направлении, пытаются закрепиться в районе Лимана и отступают от Северодонецка, - Генштаб ВСУ
07:06
Россияне платят цену за свой текущий тактический успех, непропорциональную любой реальной оперативной, - ISW о захвате Северодонецка
05:59
"Ливерпуль" - "Реал": каковы эмоции футболистов после финала Лиги чемпионов. Фоторепортаж
05:23
Отчет ОК "Юг": Россия пытается подлатать черноморский флот "утопленниками"
04:53
Алексей Арестович
Арестович дал новый прогноз, когда ситуация на фронте изменится в пользу ВСУ
04:26
Киберспортивный клуб из Украины NaVi выгнал из команды российского игрока BoombI4
03:58
Украинские военные в Северодонецке находятся в "сложной оборонной позиции", - глава ВГА рассказал о ситуации в городе
03:01
С 24 февраля на войне погибло более 50 украинских спортсменов
02:25
Инфографика
Укрзализныця назначила на 29 мая один дополнительный эвакуационный поезд
01:54
"Реал"
Лунин стал третьим украинцем, выигравшим ЛЧ
01:23
Во время войны цена на газ для населения должна остаться без изменений, - Офис президента
01:04
Киевщина постоянно под угрозой, но у границы с Беларусью все спокойно, - Алексей Кулеба
00:36
"Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов
00:27
ОТУ "Схід" 28 мая убили еще 33 оккупантов и уничтожили танк
00:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 мая
2022, суббота
28 мая
23:52
В США анонсировали испытания подлодки без людей на борту
23:37
Тысячи жителей Мариуполя могут умереть из-за вспышек инфекций в городе, - мэр Бойченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV