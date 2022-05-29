Техника оккупантов на острове Змеином видна из космоса
Спутниковые снимки компаний Planet.com и Maxar Technologies показали, что около Змеиного и на самом острове размещена техника армии РФ. Там насчитывается около полутора десятков единиц
Снимки появились в твиттере Тима Эрхарта .
Российские захватчики разместили на острове Змеином полтора десятка единиц техники, еще два судна поблизости.
"На Змеином острове в Украине была замечена большая российская баржа с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", – говорится в сообщении.
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