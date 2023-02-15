Об этом сообщается на официальной странице Фонда Facebook Facebook. Как известно, Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО Справа Громад, которые отдельно собрали на нужды войска 312 098 014 гривен, или 8,67 миллиона долларов США. Общая сумма помощи ВСУ, предоставленная совместно с волонтерами ОО "Дело общин", достигла 2 миллиардов 102 миллионов гривен, или 63,67 миллионов долларов США - говорится в сообщении Фонда Порошенко.

За эти средства в начале агрессии были приобретены бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), турникеты, натовские аптечки, пикапы, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов), горючее, средства для строительства фортификационных сооружений. А позже – грузовики, бронемашины и тягачи, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, сотни цифровых радиостанций, старлинки, более 50 тысяч комплектов военной зимней одежды, системы очистки воды. Большой популярностью в армии также пользуются мобильные бани.

С первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину Петр Порошенко вместе с командой взял шефство над созданием батальонов территориальной обороны Киева и Киевской области. Эти подразделения одними из первых спасали людей из Ирпеня и Бучи, вывозя их во время обстрелов в том числе и на инкассаторских машинах. Всего было эвакуировано около 20 тысяч человек. Сегодня эти боевые части защищают нашу землю на юге и востоке Украины, говорится в сообщении.

На фронт передали более 100 полноприводных пикапов для ВСУ. А также 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск. В Великобритании для нужд украинской армии куплено более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин "Spartan", два танковых тягача Oshkosh.

Более 350 беспилотников Autel переданы в ВСУ. А также реализуется большой контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). Для нужд парамедиков батальона "Госпитальеры" куплен беспилотный робот THeMIS для эвакуации раненых с поля боя.

Военное снаряжение и гуманитарная помощь от Фонда Порошенко и волонтеров регулярно поступают в Краматорск, Славянск, Бахмут, Херсон, Николаев, Вознесенск, Днепр, Харьков, а раньше в Чернигов, Ирпень, Бучу, Андреевку, Бородянку, Чернобыль.

Всего с начала российского нападения на Украину (в 2014 году) Петр Порошенко и его компании израсходовали на благотворительность около 4 миллиардов гривен. В Фонде Порошенко также отмечают, что часть проектов пока не подлежит разглашению, и в планах – много удивляющего врага.