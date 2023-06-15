Об этом Маляр написала в телеграмме .

"На боевой задаче "Брэдли" получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж безопасно эвакуировался", - рассказали военные 47-й бригады.

В результате попадания один из бойцов получил легкую контузию.

Фото: Анна Маляр На фото выбравшийся из поврежденной машины экипаж боевой машины и продолживший боевое задание на другом транспорте. Поврежденная БМП Bradley уже отправлена на ремонт.

Фото: Анна Маляр

А это механик-водитель Bradley, отведший бронемашину на безопасные позиции и потушивший пожар.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть - не просто слова. Брэдли помогает сохранить самое ценное - жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует спасающая жизнь техника", - подчеркнула зам. министра обороны.