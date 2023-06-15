"Техника, которая спасает жизнь": в Минобороны показали пораженный "градом" Bradley и рассказали о состоянии экипажа
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что одна из БМП Bradley получила повреждения от прямого попадания "града", однако экипаж эвакуировался и продолжил выполнение задач
Об этом Маляр написала в телеграмме .
"На боевой задаче "Брэдли" получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж безопасно эвакуировался", - рассказали военные 47-й бригады.
В результате попадания один из бойцов получил легкую контузию.
Фото: Анна Маляр На фото выбравшийся из поврежденной машины экипаж боевой машины и продолживший боевое задание на другом транспорте. Поврежденная БМП Bradley уже отправлена на ремонт.
Фото: Анна Маляр
А это механик-водитель Bradley, отведший бронемашину на безопасные позиции и потушивший пожар.
"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть - не просто слова. Брэдли помогает сохранить самое ценное - жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует спасающая жизнь техника", - подчеркнула зам. министра обороны.
- 13 июня Пентагон официально объявил о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. В пакете, в частности, – 15 дополнительных боевых машин пехоты Bradley.
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