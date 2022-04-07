Техническое состояние Запорожской АЭС нарушено из-за присутствия там военной техники РФ, - Котин
Исполняющий обязанности президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что из-за присутствия российской военной техники нарушено техническое состояние Запорожской АЭС
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"
“ЗАЭС по-прежнему находится под контролем российских оккупационных войск. На территории ЗАЭС находится более 50 единиц тяжелой военной техники, а также 500 солдат РФ. Также в городе Энергодар, в котором проживают рабочие станции, находятся около 1500 российских солдат", - рассказал Котин
Котин также сообщил, что ротация рабочих ЗАЭС происходит в штатном режиме. По словам Котина, работники ЗАЭС работают под контролем российских оккупантов.
“Ротации работников не было только в первые дни захвата ЗАЭС. Далее работники производят ротацию более или менее стабильно. Единственная проблема в том, что их работу контролируют войска РФ", - объяснил Котин
Также Котин рассказал, что жители Энергодара выходят на мирные протесты против российской оккупации. Он рассказал, что люди не боятся выходить на улицы с флагами Украины и требовать от оккупантов покинуть город.
“Жители Энергодара выходят на улицы и требуют от оккупантов покинуть город. В прошлую пятницу кафиры применили против мирных граждан свето-шумовые гранаты и открыли огонь в воздух. Таким образом, они пытаются запугать население. Пострадали 4 человека, в том числе 2 работника ЗАЭС. Такие вещи не придают безопасности самой станции, учитывая, что техническое состояние ЗАЭС уже нарушено из-за военной техники на территории станции”, - добавил Котин.
- Напомним, 2 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международное агентство по атомной энергии будет помогать Украине в сохранении безопасности ядерных установок .
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину 30 марта. Его визит как раз должен был снять проблему оккупации Чернобыльской и Запорожской АЭС. Украина требует , чтобы кафиры освободили как станции, так и города-спутники при них.
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