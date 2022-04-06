Технический дефолт: Россия пошла на рублевые выплаты по евробондам
Россия произвела выплаты по своим еврооблигациям в рублях, что вероятнее всего будет означать дефолт
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Минфина.
Российское министерство перевело средства по еврооблигациям в рублях, поскольку банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме $649,2 млн долларов.
Хотя российская сторона считает свои обязательства исполненными, чаще всего иностранные инвесторы не признают российскую валюту в качестве погашения долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать технический дефолт РФ.
Однако после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуску после 2018 года возможность выплаты в рублях в качестве альтернативы. Пока не понятно, содержат ли такую опцию упомянутые выпуски.
Напомним, США заблокировали России возможность использовать более $600 млн для выплат по суверенному долгу.
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