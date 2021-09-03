Технические работы: ПриватБанк на 5 часов остановит работу карточек, приложения, сети банкоматов и терминалов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПриватБанка.



Согласно сообщению, 4 сентября с 1:00 по 6:00 происходить оптимизация процессинга ПриватБанка.



"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", - пояснили в пресс-служба.



Так, отмечается, что не будут транзкакции по карточкам, приложение Приват24 для физических лиц и бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.