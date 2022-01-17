Техническая проверка: в Харькове 19 января будут звучать сирены

Об этом сообщает Kharkiv Today.



"В 14:25 в среду 19 января департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения Харьковской области с включением электросирен", - говорится в сообщении.



Издание уточняет, что прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!".



"Услышав звучание электросирен, нужно включить телевидение UA:Харьков или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - уточняется в сообщении.



Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Напомним, в 29 декабря включить сирены планировали в Киеве, однако эту дату так и не утвердили в КГГА.

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