Техническая проверка: в Харькове 19 января будут звучать сирены
В среду, 19 января, Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения с включением электросирен
Об этом сообщает Kharkiv Today.
"В 14:25 в среду 19 января департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации проведет плановую техническую проверку средств оповещения населения Харьковской области с включением электросирен", - говорится в сообщении.
Издание уточняет, что прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!".
"Услышав звучание электросирен, нужно включить телевидение UA:Харьков или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией", - уточняется в сообщении.
Во время технической проверки просят сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
- Напомним, в 29 декабря включить сирены планировали в Киеве, однако эту дату так и не утвердили в КГГА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное