"Техническая ошибка": в Словении телеканал показал карту с "российским" Крымом

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Словении.



"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры соблюдали нормы международного права и свою позицию по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении.



В посольстве добавили, что это касается и журналистов иностранных СМИ и соблюдения ими норм журналистской этики и объективного освещения информации.



"Во вторник словенский информационный канал "РТВ СЛО" в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, отправив официальное обращение редакции телеканала, и уже 17.02 канал обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не на ситуацию выразить неуважение к Украине", - отметили в ведомстве.



В посольстве поблагодарили представителя украинского общества в Словении за проукраинскую позицию, а также - премьер-министра страны Янезу Янши за осуждение изображения карты Украины без Крыма.

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