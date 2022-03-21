Техкомпании YouScan и ESET ушли с рынка России и Белоруссии, - Федоров
Страны-агрессоры уверенно двигаются к полной цифровой блокаде.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Эспрессо.TV .
"Зло не должно иметь никакого оправдания. Компании, до сих пор остающиеся в России, не только сознательно поддерживают ее войну против Украины, но и спонсируют ее. Наша команда работает над полной цифровой блокадой РФ", - отметил глава Минцифры.
Какие же техкомпании покинули рынок России сегодня:
• YouScan полностью закрыли бизнес в РФ. Остановили все новые продажи и будут лишь обслуживать уже имеющихся в России клиентов до истечения срока их контрактов. YouScan – это платформа для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;
• ESET. Помимо приостановки продаж продуктов в РФ и Беларуси, компания ESET прекращает сотрудничество с дистрибьютором решений ESET в России – I-SET Softwea. Теперь I-SET Softwea не будет иметь права продавать и распространять продукты и услуги ESET, а также публично коммуникировать от имени бренда ESET. ESET – крупный международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное