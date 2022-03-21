Техкомпании YouScan и ESET ушли с рынка России и Белоруссии, - Федоров

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Эспрессо.TV .

"Зло не должно иметь никакого оправдания. Компании, до сих пор остающиеся в России, не только сознательно поддерживают ее войну против Украины, но и спонсируют ее. Наша команда работает над полной цифровой блокадой РФ", - отметил глава Минцифры.

Какие же техкомпании покинули рынок России сегодня:

• YouScan полностью закрыли бизнес в РФ. Остановили все новые продажи и будут лишь обслуживать уже имеющихся в России клиентов до истечения срока их контрактов. YouScan – это платформа для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;

• ESET. Помимо приостановки продаж продуктов в РФ и Беларуси, компания ESET прекращает сотрудничество с дистрибьютором решений ESET в России – I-SET Softwea. Теперь I-SET Softwea не будет иметь права продавать и распространять продукты и услуги ESET, а также публично коммуникировать от имени бренда ESET. ESET – крупный международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей.

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