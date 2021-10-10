Техас полностью запретил аборты с 6-й недели плода

В сентябре администрация президента США Джо Байдена подала в суд на штат Техас из-за закона, вступившего в силу 1 сентября. Он запрещает прерывание беременности примерно после шестой недели, когда начинается сердцебиение еще не родившегося ребенка и не делает исключений даже для случаев, связанных с изнасилованием или кровосмешением, передает Еспресо.TV.



"Закон позволяет любому человеку подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода", - отмечает Би-би-си.



Читайте также: В Китае ограничили аборты без медицинских показаний



Решение апелляционного суда позволит судам штата Техас продолжать принимать подобные иски.



Закон о запрете абортов подписал губернатор-республиканец Грег Эбботт в мае этого года.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb