Техас полностью запретил аборты с 6-й недели плода
Федеральный апелляционный суд США возобновил почти полный запрет на аборты в Техасе
В сентябре администрация президента США Джо Байдена подала в суд на штат Техас из-за закона, вступившего в силу 1 сентября. Он запрещает прерывание беременности примерно после шестой недели, когда начинается сердцебиение еще не родившегося ребенка и не делает исключений даже для случаев, связанных с изнасилованием или кровосмешением, передает Еспресо.TV.
"Закон позволяет любому человеку подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода", - отмечает Би-би-си.
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Решение апелляционного суда позволит судам штата Техас продолжать принимать подобные иски.
Закон о запрете абортов подписал губернатор-республиканец Грег Эбботт в мае этого года.
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