Об этом пишет Reuters .

В заявлении отмечают, что техасским компаниям уже более 10 лет запрещают собирать какие-либо биометрические данные людей без предварительного согласия владельцев данных.

Также отмечают, что Google нарушает этот закон, по крайней мере с 2015 года. В жалобе пишут, что компания собирала биометрические данные бесчисленного количества жителей Техаса и использовала их для достижения собственных коммерческих целей.

"Во всем штате обычные техасцы невольно стали дойными коровами, которых Google доит ради прибыли", - отмечают в жалобе.

Сбор данных проходил через такие программы, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.

Google в ответ на жалобу заявила, что будет бороться с иском. Компания отметила, что пользователи перечисленных сервисов могли отключить функцию сбора биометрических данных.

"Генпрокурор Пекстон еще раз неправильно характеризует наши продукты в очередном бессмысленном судебном процессе. Мы расставим все точки над "і" в суде", - сказал представитель Google Хосе Кастанеда.

Ранее против Google иски в суд подавали и другие штаты. Они утверждали, что компания использует недобровольную практику относительно конфиденциальности. В частности, штаты Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия в январе подали в суд на Google из-за "обманной практики отслеживания местопребывания". По их мнению, она нарушала конфиденциальность пользователей.

14 сентября Европейский Союз наложил на Google штраф в размере более 4 млрд долларов.

9 октября на телефонах с операционной системой Android появилась функция, позволяющая удалить из поисковика Google личные данные о себе.