Техас обвинил Google в незаконном сборе биометрических данных граждан штата
Штат Техас в четверг, 20 октября, подал иск в суд против компании Alphabet (Google) за незаконный сбор биометрических данных у техасцев
Об этом пишет Reuters .
В заявлении отмечают, что техасским компаниям уже более 10 лет запрещают собирать какие-либо биометрические данные людей без предварительного согласия владельцев данных.
Также отмечают, что Google нарушает этот закон, по крайней мере с 2015 года. В жалобе пишут, что компания собирала биометрические данные бесчисленного количества жителей Техаса и использовала их для достижения собственных коммерческих целей.
"Во всем штате обычные техасцы невольно стали дойными коровами, которых Google доит ради прибыли", - отмечают в жалобе.
Сбор данных проходил через такие программы, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.
Google в ответ на жалобу заявила, что будет бороться с иском. Компания отметила, что пользователи перечисленных сервисов могли отключить функцию сбора биометрических данных.
"Генпрокурор Пекстон еще раз неправильно характеризует наши продукты в очередном бессмысленном судебном процессе. Мы расставим все точки над "і" в суде", - сказал представитель Google Хосе Кастанеда.
Ранее против Google иски в суд подавали и другие штаты. Они утверждали, что компания использует недобровольную практику относительно конфиденциальности. В частности, штаты Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия в январе подали в суд на Google из-за "обманной практики отслеживания местопребывания". По их мнению, она нарушала конфиденциальность пользователей.
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