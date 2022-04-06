Тех, кто защищает Украину в войне с РФ, могут исключить из Реестра коррупционеров, - НАПК
Те, кто защищает Украину в составе ВСУ, ТрО, ГСЧС или других органов, могут быть исключены из Реестра коррупционеров
Об этом сообщает официальный сайт НАПК .
"Большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией. Например, просрочка дедлайна для подачи декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию лица. По мнению НАПК, недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом нахождения в Реестре. Именно поэтому НАПК издало, а Минюст утвердил соответствующий приказ. Таким образом, граждане Украины, которые защищают наше государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров", - говорится в сообщении.
В НАПК отмечают, что каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит беспокоиться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию.
Для подачи заявления требуется:
1. Подготовить следующие документы:
- само заявление по форме, утвержденной в приложении к Приказу
- копию паспорта
- копию документа, удостоверяющего участие в защите страны
- согласие на обработку персональных данных
После того, как информация будет подтверждена, данные будут изъяты из Реестра в течение 5 рабочих дней.
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