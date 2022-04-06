Тех, кто защищает Украину в войне с РФ, могут исключить из Реестра коррупционеров, - НАПК

Об этом сообщает официальный сайт НАПК .



"Большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией. Например, просрочка дедлайна для подачи декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию лица. По мнению НАПК, недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом нахождения в Реестре. Именно поэтому НАПК издало, а Минюст утвердил соответствующий приказ. Таким образом, граждане Украины, которые защищают наше государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров", - говорится в сообщении.



В НАПК отмечают, что каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит беспокоиться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию.



Для подачи заявления требуется:



1. Подготовить следующие документы:

само заявление по форме, утвержденной в приложении к Приказу

копию паспорта

копию документа, удостоверяющего участие в защите страны

согласие на обработку персональных данных

2. Отправить указанные документы по адресу НАПК: Украина, г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28, 01103.После того, как информация будет подтверждена, данные будут изъяты из Реестра в течение 5 рабочих дней.

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