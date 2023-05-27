Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA .

По словам спикера министерства иностранных дел Ирана Насера Канани, обвинения Владимира Зеленского в адрес Тегерана в поставке россиянам ударных дронов беспочвенны, а делая их президент Украины якобы "участвует в информационной войне против иранского народа, чтобы получить как можно больше оружия и финансовой помощи от Запада".

Он добавил, что "политические шоу не изменяют реальность войны в Украине, а Киев якобы отказался от переговоров с Ираном для расследования поставок беспилотников.

"Отказ украинской стороны от переговоров с Ираном с целью изучения выдвинутых обвинений свидетельствует о безосновательности и политических интересах на фоне таких утверждений против Исламской Республики Иран", - сказал Канани.

Он также призвал "найти политическое решение" для прекращения войны в Украине.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла, что она против войны в Украине и ее продолжения, и очень сожалеет о страданиях народа Украины. Тегеран подчеркивает необходимость найти политическое решение для скорейшего прекращения войны, и готов содействовать его реализации", - заверил Канани.

В среду, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранскому народу