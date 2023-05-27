Тегеран обвинил Зеленского в "информационной войне против иранского народа"
Иран снова отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставке России ударных дронов Shahed
Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA .
По словам спикера министерства иностранных дел Ирана Насера Канани, обвинения Владимира Зеленского в адрес Тегерана в поставке россиянам ударных дронов беспочвенны, а делая их президент Украины якобы "участвует в информационной войне против иранского народа, чтобы получить как можно больше оружия и финансовой помощи от Запада".
Он добавил, что "политические шоу не изменяют реальность войны в Украине, а Киев якобы отказался от переговоров с Ираном для расследования поставок беспилотников.
"Отказ украинской стороны от переговоров с Ираном с целью изучения выдвинутых обвинений свидетельствует о безосновательности и политических интересах на фоне таких утверждений против Исламской Республики Иран", - сказал Канани.
Он также призвал "найти политическое решение" для прекращения войны в Украине.
"Исламская Республика Иран всегда заявляла, что она против войны в Украине и ее продолжения, и очень сожалеет о страданиях народа Украины. Тегеран подчеркивает необходимость найти политическое решение для скорейшего прекращения войны, и готов содействовать его реализации", - заверил Канани.
В среду, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранскому народу
- 24 мая Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное