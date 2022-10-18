Об этом заявила представитель администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер, сообщает официальный сайт Белого дома .

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал еще в июле, что Иран планирует продавать БПЛА России для использования против Украины. Мы также публично разоблачили, что Россия получила беспилотники от Ирана. Это было частью плана России импортировать сотни иранских БПЛА разных типов, а российские операторы продолжают учиться в Иране их использовать", – сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что есть многочисленные доказательства использования иранских беспилотников Россией как против военных, так и гражданских целей.

"Вы видели 17 октября отчеты о том, что, похоже, иранский беспилотник нанес удар по центру Киева. Однако Иран продолжает врать об этом. Они не были правдивыми по этому поводу и отрицают предоставление оружия России для использования в Украине. Между тем, согласно новым сообщениям , Иран рассматривает возможность продажи еще большего разрушительного оружия для поддержки вторжения, которому он, как утверждает, противостоит", – констатировала Жан-Пьер.

Она пообещала, что США продолжат энергично применять санкции в отношении российской и иранской торговли оружием.

"Это то, что мы будем делать с этого момента. Усложнит Ирану продажи этого оружия России. И мы вместе с нашими партнерами во всем регионе будем противостоять этой иранской угрозе", - заверила Жан-Пьер.

17 октября стало известно, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.

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